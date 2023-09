Le coup de gueule de Khalilou Fadiga sur le maraboutage: « Je pense que les Français l’ont… »

-Publicité-

A l’instar de la légende camerounaise Samuel Eto’o, l’ancien Lion de la Téranga du Sénégal, Khalilou Fadiga, a rejeté les stéréotypes sur le football africain.

Dans la foulée de la sortie médiatique musclée de Samuel Eto’o, qui a vivement critiqué RFI pour ses références au maraboutage au sein des sélections africaines, Khalilou Fadiga, ancien international sénégalais, s’est exprimé sur cette question lors de son passage sur l’émission « J-1 ».

Le tout nouveau diplômé en Droit et Économie à l’UEFA a exprimé son incompréhension face aux perceptions françaises concernant le football africain. « Je ne comprends pas. Quand la France gagne, c’est généralement attribué à leur force technique ou tactique, tandis que lorsque les équipes africaines réussissent, on évoque souvent le maraboutage. Je me pose des questions à ce sujet », a regretté Khalilou Fadiga.

L’ancienne gloire de l’épopée sénégalaise de la Coupe du Monde 2002 estime que les Français ont du mal à digérer la défaite infligée par les Lions de la Téranga aux Bleus lors de ce tournoi. « Évoquer des histoires de marabouts, je trouve cela extraordinaire. Il y a eu l’affaire avec Pogba et tout ça… Dans un célèbre journal sportif que nous connaissons tous, ils ont publié une photo d’un marabout qu’ils ont trouvé. Je ne sais où, prétendant qu’il était le marabout de l’équipe sénégalaise en 2002. Je ne comprends pas pourquoi il ressurgit 20 ans après. Je pense que les Français ont encore du mal à l’accepter », conclut Fadiga.

Les commentaires de Fadiga s’inscrivent dans un débat croissant sur les stéréotypes et les préjugés envers le football africain, mettant en lumière les tensions persistantes dans la perception du continent par rapport au football international.

