Le coup de gueule de John Textor, propriétaire de l’OL, contre l’Arabie saoudite

Dans une interview accordée à Canal Do TF, John Textor, propriétaire de l’OL, de Crystal Palace et de Botafogo, a dénoncé les offensives de l’Arabie saoudite sur le mercato.

L’Arabie saoudite n’arrête plus de dévaliser les championnats européens. Après Cristiano Ronaldo, en décembre dernier, Karim Benzema, N’Golo Kanté et Kalidou Koulibaly ont déjà rejoint la Saudi Pro League cet été. Et l’Etat pétrolier vise encore de grands noms. Une offensive des saoudiens qui commence par inquiéter sur le vieux continent. Après Jamie Carragher qui a poussé la sonnette d’alarme, c’est au tour du propriétaire de l’OL, de Crystal Palace et de Botafogo de pousser un coup de gueule.

« Les Saoudiens veulent tout. Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon, mon meilleur joueur à Crystal Palace, les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo. Ils ont pour stratégie de tout acheter. Nous verrons ce qui se passera non seulement à Botafogo, mais aussi dans le monde du football« , a déploré l’homme d’affaires américain dans une interview accordée à Canal Do TF et relayé par RMC Sport.

Pour rappel, la légende de Liverpool et actuellement consultant sur Sky Sport a récemment montré son inquiétude, après les rumeurs d’un départ de Bernardo Silva en Arabie saoudite.

«Bernardo Silva est dans ses meilleures années et est l’un des meilleurs joueurs d’Europe depuis cinq ans ! Je n’étais pas inquiet que la Ligue saoudienne prenne des joueurs dans la trentaine, un peu inquiet avec des joueurs en dessous de l’élite (Neves) mais si cela se produit, cela change la donne. Les Saoudiens ont repris le golf, les grands combats de boxe et maintenant ils veulent prendre le contrôle du football !! Il faut arrêter ce lavage sportif», avait-il écrit, sur ses réseaux sociaux.

