Le clasico, Lewandowski, Pedri… Andrès Iniesta se livre sur le Barça

Dans un entretien accordé à AS ce lundi, la légende Andrés Iniesta a évoqué plusieurs sujets concernant le FC Barcelone.

Véritable légende vivante du football, Andrés Iniesta a fait les beaux jours du FC Barcelone pendant 22 années, avant de quitter le club en 2018. Mais, l’ancien international espagnol, qui joue actuellement à Vissel kobe, suit toujours son club de cœur depuis le Japon. Interrogé ce lundi par AS, le champion du monde 2010 avec la Roja a abordé plusieurs sujets concernant la saison en cours des blaugranas, qui viennent d’être éliminé de la phase de groupes de la Ligue des champions et ont perdu le premier clasico de la saison (3-1) contre le Real Madrid il y a quelques semaines.

Questionné sur la défaite des Culés contre le grand rival madrilène, Iniesta a jugé la performance de son ancien club: « J’ai trouvé le clasico équilibré, même si le Barça a eu plus d’occasions en seconde période. Le fait est que Madrid est une équipe très efficace et expérimentée, elle joue avec beaucoup de confiance et vous devez faire des choses très bien pour la battre.«

L’actuel joueur du Vissel Kobe a été ensuite invité à juger Robert Lewandowski, arrivé au Barça cet été: « C’est un footballeur spectaculaire. Nous le connaissions déjà. Il marque beaucoup de beaux buts, avec de brillantes manœuvres techniques et une grande puissance physique. C’est un joueur qui doit être essentiel dans cette équipe du Barça, non seulement pour sa capacité à marquer des buts pour faire la différence, mais aussi pour ce qu’il doit transmettre aux jeunes joueurs de l’équipe et aux gens en général.«

Andres Iniesta a également évoqué la nouvelle sensation du Camp Nou, Pedri, qu’on lui compare souvent d’ailleurs: « Cela ne l’affectera pas et ne le conditionnera pas du tout. Pedri aime jouer au football et il se moque de savoir s’il joue au Bernabéu ou sur la place de son village. C’est pourquoi je ne pense pas que cela l’influencera. Les comparaisons ne sont pas agréables car elles ne sont que du bruit. J’ai mon histoire et il doit faire la sienne et il a suffisamment de potentiel pour être une référence dans son club et en sélection.«

L’ancien joueur de la Roja, s’est enfin exprimé sur ses envies ou non d’entraîner le Barça dans le futur: « Pour le moment, je ne peux pas dire que c’est mon rêve, loin de là. J’aimerais revenir au Barça à un moment donné et m’entraîner pour réussir dans quelque chose que j’aime. Je ne sais pas si je serai entraîneur ou directeur sportif, ce n’est pas quelque chose dont je suis encore sûr. Ce qui est sûr, c’est que je n’aurai jamais un autre rêve aussi grand que celui d’avoir été footballeur. » Ce qui est sûr, Andrés Iniesta reviendra au FC Barcelone.