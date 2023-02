Le chanteur Willy cocufié: ce jour où sa fiancée à rencontré un homme plus nantis

Le chanteur Willy Bénédiction a raconté son histoire d’amour impossible avec sa fiancée qui se retrouvait entre un autre homme plus riche et lui. A l’époque, Willy qui n’était pas encore artiste a été obligé de laisser partir la femme qu’il aime.

Willy Bénédiction a du choisir. Lors d’une sortie médiatique, l’artiste a confié avoir vécu une difficile histoire d’amour lorsqu’il a su que celle qui devrait être sa femme était en couple avec un autre. Selon lui, en dépit de l’amour qu’elle lui portait, il a du se séparer de cette femme qu’il aimait tant.

D’après lui, la jeune fille et lui n’avaient pas d’emplois à l’époque. Et, subitement, sa fiancée a fait la rencontre de quelqu’un d’autre un peu plus aisé qui l’aidait à subvenir à leur besoin.

« …Elle essayait de me soutenir, elle est avec moi…deux ans après, elle perd son papa et à un moment, les choses ont commencé à prendre des coups au niveau de notre relation, c’est-à-dire que c’était un peu les mensonges, il y avait des sorties cachées, il y avait des trucs qu’elle faisait, je remarquais mais c’est elle qui me soutenais…’’, a confié Willy dans l’émission « Femme d’ici » du vendredi 3 février 2023.

La jeune femme est passée aux aveux et Willy qui n’était pas encore artiste au moment des faits a décidé de prendre une douloureuse décision. « …Elle me dit qu’elle vient de rencontrer quelqu’un qui est entrain de faire beaucoup de choses pour elle et c’est même sur ce quelqu’un-là qu’elle compte pour pouvoir me dépanner, donc elle n’a pas envie de me tromper pendant longtemps et puis après je l’apprenne de X ou Y…’’, a ajouté l’artiste.

Malgré la force que pourrait avoir l’amour pour triompher en toute situation, la leur n’aura pas survécu à ce dilemme douloureux.