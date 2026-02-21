Le Cap-Vert en tête du classement des 10 pays africains les mieux gouvernés (2026)

Le Cap-Vert figure à la 29e place mondiale avec un indice de gouvernance de 74,0, se situant en tête des pays africains étudiés. Le pays présente des scores très élevés en matière de droits politiques (95,2) et de liberté de la presse (77,6). L’état de droit est noté 58,8 et le contrôle de la corruption 64,5, des niveaux modérés mais supérieurs à ceux de nombreux pays comparables.

L’île Maurice apparaît 37e au classement mondial avec un score de gouvernance de 68,4. Elle obtient 90,5 pour les droits politiques et enregistre le meilleur indice d’état de droit parmi les pays africains listés (69,5). La liberté de la presse atteint 67,7, tandis que le contrôle de la corruption est évalué à 46,1, ce dernier chiffre pesant sur la note globale.

La Namibie est 42e au niveau mondial avec un indice de gouvernance de 65,0. Le pays affiche de fortes valeurs pour la liberté de la presse (78,1) et les droits politiques (78,6). L’état de droit est mesuré à 60,0, et le contrôle de la corruption à 43,4, ce qui influe à la baisse sur l’indice composite.

Autres pays classés

L’Afrique du Sud occupe la 45e position mondiale avec un score de gouvernance de 62,3. La liberté de la presse y est élevée (78,6) et les droits politiques notés 83,3. En revanche, l’état de droit est évalué à 50,6 et le contrôle de la corruption à 36,8, ces derniers facteurs affectant les performances globales.

Le Botswana se situe au 49e rang mondial avec un indice de gouvernance de 61,1. Le pays affiche 59,2 pour le contrôle de la corruption et 58,6 pour l’état de droit. La liberté de la presse est ramenée à 55,3 et les droits politiques à 71,4, des niveaux inférieurs à ceux des leaders du classement.

Le Ghana se place 52e au plan mondial avec un score de gouvernance de 60,2. Il obtient un score élevé pour les droits politiques (88,1) et une liberté de la presse appréciable (67,5). Les notes pour l’état de droit (45,7) et le contrôle de la corruption (39,5) sont plus faibles et font baisser le classement.

Le Sénégal figure à la 63e position mondiale avec un indice de gouvernance de 54,0. Les droits politiques sont établis à 73,8 et la liberté de la presse à 57,6. L’état de droit est mesuré à 41,1 et le contrôle de la corruption à 43,4, ce qui réduit l’efficacité institutionnelle.

Le Malawi occupe la 71e place mondiale avec un score de gouvernance de 50,7. Les droits politiques sont évalués à 74,8 et la liberté de la presse à 57,3. Le contrôle de la corruption est très bas (27,6) et l’état de droit atteint 44,2, limitant la performance globale.

La Sierra Leone est 73e au classement mondial avec un indice de gouvernance de 48,0. Les droits politiques y sont de 71,4 et la liberté de la presse de 66,5. L’état de droit est extrêmement faible (26,4) et le contrôle de la corruption s’établit à 27,6, ce qui affecte la qualité de la gouvernance.

