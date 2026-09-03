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Le café robusta n’est pas la solution miracle face au réchauffement climatique, alerte une étude

Une étude scientifique publiée le 27 août 2026 dans la revue spécialisée Sustainable Development par une équipe de chercheurs des Royal Botanic Gardens de Kew remet formellement en question la résilience climatique du café robusta. Les travaux menés par ces botanistes britanniques bousculent les certitudes économiques et agronomiques internationales quant aux capacités réelles d’adaptation de cette variété végétale face à l’accélération du dérèglement global.

Yves YAPO
Publié le à
Economie
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Le café robusta n’est pas la solution miracle face au réchauffement climatique, alerte une étude
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L’auteur principal des travaux, Aaron Davis, qualifie ouvertement de « mythe d’Internet » l’idée persistante selon laquelle le robusta représenterait une solution miracle et facilement adaptable face au réchauffement mondial par rapport à l’arabica. Le spécialiste dénonce une simplification trompeuse relayée ces dernières années au sein des réseaux agricoles et commerciaux, qui occultait la complexité physiologique de l’arbuste.

L’étude démontre de manière détaillée que si le robusta tolère effectivement mieux les chaleurs extrêmes que l’arabica, il présente en revanche une très forte intolérance aux épisodes de sécheresse récurrents. La plante exige des besoins hydriques particulièrement élevés pour maintenir ses rendements habituels, une caractéristique physiologique critique qui fragilise directement les zones de culture dépourvues d’apports réguliers en eau.

Les chercheurs britanniques soulignent que les évaluations scientifiques et économiques antérieures s’appuyaient très souvent sur des parcelles de référence bénéficiant d’un système d’irrigation artificielle sophistiqué. Cette approche technique a faussé l’appréciation globale des risques réels, dissimulant la précarité extrême à laquelle font face les plantations traditionnelles dépendantes des seules précipitations saisonnières.

Les géants du secteur sous tension

Cette profonde remise en cause agronomique comporte des implications économiques majeures pour l’ensemble de la filière caféière mondiale et ses circuits d’approvisionnement. Les grands pays producteurs spécialisés dans le robusta, à l’image du Vietnam et du Brésil, doivent désormais composer avec des perspectives de récolte incertaines face à la raréfaction accrue des pluies dans leurs principaux bassins agricoles.

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