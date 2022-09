« Le cachet est nul… » Coco Emilia réagit à la signature du contrat de son ex Francis M’vemba avec Life Tv

L’influenceuse Camerounaise Coco Emilia s’est finalement exprimée sur l’annonce de la signature de contrat de son ex Francis M’vemba avec la chaine de télévision Ivoirienne Life Tv.

C’est la nouvelle actualité qui défraie la chronique depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Le prétendu homme d’affaires congolais Francis M’vemba a déposé ses valises à Life Tv depuis le mercredi 21 septembre dernier en tant que chroniqueur à la suite de son divorce très médiatisé avec son ex femme Coco Emilia.

En effet, L’information a été donnée par le boss de la chaine de télévision dans un post sur sa page Facebook. « C’est signé ! With the real one Francis Mvemba . Only Life TV« , a écrit Fabrice Sawegnon. Très vite, cette information qui intervient quelques semaines seulement après la fin de la première saison de l’émission Allô Caviar animée par la coach Hamond Chic a suscité une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux.

L’une des réactions les plus attendues depuis l’annonce de cette nouvelle est bien évidemment celle de l’influenceuse camerounaise Coco Emilia. Relativement discrète sur les réseaux sociaux ces derniers jours en raison de la polémique que suscite son divorce avec le père de sa fille, Biscuit de Mer est enfin sortie de son mutisme pour se prononcer sur la nouvelle.

Provoquée par l’un de ses abonnés, Coco Emilia a rompu le silence en révélant que ce contrat que vient de signer son ex mari lui avait été proposé bien avant Francis M’vemba. « Le contrat qu’il a signé est celui que j’ai refusé il y a quelques jours car le cachet est nul » a écrit Biscuit de Mer.

La jeune maman qui en veut tellement au père de sa fille qu’elle accuse de lui avoir menti durant toute leur relation a profité pour lancer un tacle à Francis M’vemba. « Si ça peut l’aider à enfin remplir son frigo tant mieux. Nous on monte des immeubles entre temps. C’est toujours grâce à moi si il est là-bas », a ajouté la femme d’affaires.

Pour rappel, les deux ex amoureux depuis le début de la procédure de leur divorce ne cessent de se lancer des piques sur les réseaux sociaux. Coco Emolia acuse Francis M’vemba de lui avoir menti sur sa profession. Lors du récent procès de leur divorce, il ressort que la bague de fiançailles de Coco Emilia est en cailloux et non en diamant. Une révélation qui a encore fait monter l’adrénaline de la jeune influenceuse.