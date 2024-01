«Le Burkina Faso peut remporter cette CAN 2023 car … », Hubert Velud confiant

-Publicité-

Le sélectionneur du Burkina Faso s’est prononcé sur les chances des Etalons à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Et Hubert Velud est confiant en la capacité des siens à ramener le trophée au pays.

Demi-finaliste de la précédente édition au Cameroun, battu par le Sénégal, le Burkina Faso rêve de remporter la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Un gros défi pour les Etalons, logés dans le groupe D avec l’Algérie et la Mauritanie. Surtout que cette 34è édition de la Coupe d’Afrique est considérée par plusieurs observateurs du cuir rond sur le continent comme la plus relevée.

Pas de quoi faire peur au sélectionneur Hubert Velud qui estime même que les siens ont les armes qu’il faut pour remporter la compétition. « Je crois que de nombreuses équipes peuvent remporter cette édition de la Coupe des Nations. C’est une compétition ouverte et je pense qu’elle sera la plus grande du genre dans l’histoire. Il y a beaucoup de très bonnes équipes qui participent à cette compétition. L’équipe nationale du Burkina a ses chances dans cette compétition car elle se déroule en Côte d’Ivoire, à proximité du pays », a expliqué le technicien français dans des propos relayés par Onzed’Afrik.

« Il y a une proximité géographique et culturelle étant donné que c’est un pays voisin et qu’il y a beaucoup de Burkinabés vivant en Côte d’Ivoire. On peut donc considérer que nous jouons sur notre sol, et cet élément est important pour motiver notre équipe et par conséquent nous profiterons de notre opportunité dans ce tournoi», a-t-il ajouté.

Le Burkina Faso lance sa Coupe d’Afrique face à la Mauritanie le 16 janvier au stade de Bouaké. Les Etalons défieront ensuite l’Algérie et l’Angola lors des deux prochaines journées dans la poule D, les 20 et 23 janvier 2024.