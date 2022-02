Le budget prévisionnel de l’expo « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui » estimé à 2 milliards FCFA

Du 20 février au 22 mai 2022, s’ouvre l’exposition des 26 œuvres restituées au Bénin par la France. L’exposition prend en compte une centaine d’autres œuvres contemporaines pour faire le lien avec l’histoire. Pour la réussite de cet événement tant entendu, le gouvernement a prévu un budget de 2 milliards de francs CFA.

Le budget prévisionnel de l’expo « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui » est estimé à 2 milliards de francs CFA. Selon le porte-parole du gouvernement, rien n’est encore fixe et définitif. « Le budget pourrait donc encore subir des modifications selon les contraintes liées à une exposition de cette envergure. », estime Wilfried Léandre Houngbédji.

Intitulée « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation », cette exposition permettra de dévoiler pour la toute première fois au public, les 26 trésors royaux récupérés par le Bénin. Il est également prévu la présentation de plus de 100 œuvres contemporaines de 34 artistes. Les visiteurs auront droit à un parcours muséal de 2 300 m2.

Une exposition grand public et gratuite

Selon Yassine Lassissi, directrice artistique et commerciale à l’Agence de la galerie nationale, l’exposition des 26 trésors sera gratuite. Elle explique par ailleurs qu’à l’entrée des salles d’exposition, les visiteurs seront soumis à des mesures habituelles de contrôle sanitaire et sécuritaire. Il faut rappeler que l’exposition aura lieu à la salle des fêtes et à la salle du peuple du Palais présidentiel.