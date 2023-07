Le Brésil tient son nouveau sélectionneur intérimaire

D’après les informations de Globoesporte, ce mardi, la Fédération brésilienne de football va nommer Fernando Diniz, actuellement entraîneur de Fluminense, comme nouveau sélectionneur intérimaire du Brésil.

Le Brésil a enfin trouvé la solution pour combler le poste de sélectionneur de son équipe nationale de football. Alors que les éliminatoires du prochain Mondial 2026 doivent débuter en septembre prochain, la Seleção était confrontée à une situation délicate depuis le départ de Tite après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Espérant toujours convaincre Carlo Ancelotti de prendre le poste à la fin de son contrat avec le Real Madrid en 2024, la Fédération brésilienne de football a trouvé une solution temporaire.

Selon les informations de Globoesporte, la CBF va nommer l’actuel entraîneur de Fluminense, Fernando Diniz, comme sélectionneur intérimaire pour une durée d’un an. Cette décision implique par ailleurs que Diniz conservera ses fonctions au sein de son club tout en endossant une double casquette en tant que sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne. Un choix qui va permettre à la Seleçao de souffler un peu et d’entamer sereinement ses prochaines échéances.

Fernando Diniz est un technicien brésilien respecté, reconnu pour son approche tactique innovante et son style de jeu offensif. Malgré son manque d’expérience au niveau international, il a réussi à obtenir de bons résultats avec Fluminense, faisant preuve d’une grande compétence et d’une philosophie de jeu attrayante. Un style et une réussite qu’il va tenter d’apporter à la sélection.

