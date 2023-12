Le Bénin solidaire au peuple nigérian, suite aux massacres du « Noël noir »

- Publicité-

Le Bénin est également en deuil et en colère suite aux attaques menées par des groupes armés entre samedi soir et lundi dans plusieurs villages de l’Etat du Plateau. C’est à travers un post publié mardi 26 décembre 2023 que le Ministère béninois des affaires étrangères s’est exprminé.

Dans le centre du Nigéria, dans l’État du Plateau, des groupes armés ont attaqué une vingtaine de villages de samedi soir 23 décembre à lundi 25 décembre, faisant plus de 160 morts et au moins trois cents blessés. Des habitants sont toujours portés disparus, dans trois circonscriptions se trouvant au sud de Jos, la capitale de l’État du Plateau, les circonscriptions de Mangu, Bokkos et Barkin Laddi.

Suite à ce drame, la diplomatie béninoise a exprimé sa solidarité au pleuple frère du Nigeria. « Le Bénin est solidaire du peuple nigérian suite aux attaques choquantes perpétrées par des groupes armés dans plusieurs villages de l’État du Plateau pendant le week-end. » indique le Ministère des affaires étrangères du Bénin. Et de compléter, « Nous condamnons fermement ces actes barbares et exprimons nos condoléances au gouvernement et au peuple frère du Nigeria. »

#Nigeria | Le Bénin est solidaire du peuple nigérian suite aux attaques choquantes perpétrées par des groupes armés dans plusieurs villages de l'État du Plateau pendant le week-end. — Bénin Diplomatie (@BeninDiplomatie) December 26, 2023

Les populations des régions du nord-ouest et du centre du Nigeria vivent dans la terreur des attaques des groupes jihadistes et des bandes criminelles, qui pillent les villages, et tuent ou enlèvent leurs habitants. L’ONG Amnesty International a réagi à ces violences sur son compte X, jugeant que « les autorités nigérianes ont toujours échoué dans leurs tentatives de mettre un terme à ces fréquentes attaques dans l’Etat du Plateau ».