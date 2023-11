Le Bénin reste en tête du classement des pays africains les plus ouverts aux résidents du continent

- Publicité-

Le Bénin se positionne en première place du classement des pays africains les plus ouverts à leurs voisins selon le rapport Africa Visa Openness Index. Les nouvelles données publiées démontrent que le Bénin fait partie des trois seuls États africains qui autorisent l’entrée sans visa aux citoyens des 53 autres pays du continent.

Le nouveau rapport sur l’indice d’ouverture des visas, issu de l’initiative de la Banque africaine de développement en collaboration avec la Commission de l’Union africaine, révèle que l’ensemble des pays africains a accompli des progrès significatifs en termes de facilitation des visas par rapport à l’année précédente.

Le Bénin, les Seychelles et la Gambie, avec un score parfait de 1 000 points, se hissent au sommet de la liste des pays africains les plus accueillants envers leurs voisins. Ces trois pays qui se classent respectivement premier, deuxième et troisième sont les seuls États d’Afrique à octroyer le privilège d’entrée sur leur territoire sans aucun visa à tous les ressortissants des autres pays africains.

Le Ghana vient en quatrième position dans ce classement et permet l’entrée sans visa aux citoyens de 26 pays, exigeant toutefois un visa à l’arrivée pour les voyageurs originaires de plusieurs États africains. Un seul pays requiert une demande de visa préalable.

Le Rwanda et le Nigéria, classés cinquième et sixième, offrent un accès sans visa respectivement aux ressortissants de 18 et 17 pays parmi les 54 pays africains.

Dans la suite du classement, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert se placent en septième et huitième positions, autorisant l’entrée sans visa à 13 et 16 pays respectivement, tandis que les ressortissants de 40 et 36 autres États sont obligés de se faire délivrer un visa à l’arrivée.

Le Togo vient en neuvième position, permettant l’entrée sans visa pour les citoyens de 14 pays. Cependant, ceux de 38 pays autres pays sont obligés de demander un visa à l’arrivée.

La Mauritanie ferme le top 10, permettant un accès sans visa aux Africains de 8 pays, tandis que 45 autres sont invités à demander un visa à leur arrivée.

Top 10 des pays africains les plus ouverts aux résidents du continent