Le Bénin parmi les pays qui connaîtront en Afrique, les plus forts taux de croissance en 2022 (FMI)

Avec la pandémie de covid-19, l’Afrique a enregistré en 2020 sa pire récession économique depuis 50 ans. Selon un rapport publié par le Fonds monétaire international (FMI) le 11 octobre, certains pays africains, dont le Bénin, devraient réaliser les taux de croissance les plus élevés en 2022 et 2023 en Afrique.

Après les recessions des économies d’Afrique subsaharienne ces deux derniers années, les perspectives économiques dans la région sont plus optimistes. En effet, les années 2020, 2021 et 2022 ont été marqués par un ralentissement dans un contexte régional marqué par le coronavirus (COVID-19) et l’inflation globale accélérée depuis le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, vient s’ajouter aux autres défis économiques de la région.

Mais, malgré cette crise russo-ukrainienne qui impacte l’économie mondiale, certains pays africains affichent une forte résilience et devraient enregistrer des taux de croissance élevés. Selon un rapport publié par le Fonds monétaire international (FMI) le 11 octobre, le Niger enregistrera la plus forte croissance économique du continent africain en 2022. Selon le FMI, son projet d’oléoduc devrait doper la capacité de production pétrolière d’ici 2024, et entraîner une croissance économique à deux chiffres à moyen terme. Selon la même source, la croissance nigérienne pour 2023 pourrait atteindre 7,2%.

Dans le Top 20 des pays africains qui devraient réaliser les taux de croissance les plus élevés en 2022 et publié par l’Agence Ecofin, le Bénin se classe en 9 ème position. Ce classement positionne les Seychelles en tête comme le champion africain de la croissance cette année devant le Niger et l’Egypte.

Top 20 des pays africains qui devraient réaliser les taux de croissance les plus élevés en 2022 :

1-Seychelles (10,9%)

2-Niger (6,7%)

3-Egypte (6,6%)

4-Soudan du Sud (6,5%)

5-Maurice (6,1%)

4 -RD Congo (6,1%)

7-Rwanda (6%)

8-Guinée équatoriale (5,8%)

9-Bénin (5,7%)

10-Côte d’Ivoire (5,5%)

11-Togo (5,4%)

12-Kenya (5,3%)

13-Gambie (5%)

14-Algérie (4,7%)

15 -Sénégal (4,7%)

16- Guinée (4,6%)

17- Tanzanie (4,5%)

18-Ouganda (4,4%)

19-République du Congo (4,3%)

20-Madagascar (4,2%)