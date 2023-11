Le Bénin contracte un prêt de plus de 36 milliards FCFA pour la construction de lycées

- Publicité-

Le jeudi 09 novembre 2023, le Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, a procédé à deux (02) Accords de prêt avec le Fonds OPEP pour le Développement International (OFID) et le Fonds Saoudien pour le Développement (FSD).

Les deux accords de prêt portent sur un montant total de plus de 36 milliards de francs CFA qui serviront à la construction de Lycées Techniques et Professionnels modernes à Djougou et à Ouidah, ainsi qu’à la construction d’une École Normale Supérieure pour la formation des instituteurs à Parakou et d’un Lycée Scientifique à Porto-Novo.

En détail, le Bénin a obtenu 25,5 millions de dollars américains, soit plus de 14 milliards de francs CFA, avec le Fonds OPEP, et 40 millions de dollars américains, équivalant à plus de 22 milliards de francs CFA, avec le Fonds Saoudien pour le Développement.

Le gouvernement explique que la mise en œuvre de ces projets s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation de sa vision « d’inverser la tendance de la formation générale à l’Enseignement et la Formation Technique et Professionnelle. Cette option vise à impacter et orienter 70% des apprenants vers ce sous-secteur ».