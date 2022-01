Le Bénin boycotte une réunion de l’Union Africaine sur le Mali

Le Bénin, qui est l’un des 4 pays membres de la CEDEAO au sein du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine a brillé par son absence lors de la dernière réunion de l’organisation continentale. La réunion visait à trancher sur le soutien ou non de l’Union Africaine aux sanctions imposées par la CEDEAO au Mali.

Dans son communiqué final publié dans la nuit du dimanche 9 janvier au terme de son sommet sur la situation qui prévaut au Mali, la CEDEAO a entériné de nombreuses et lourdes sanctions économiques et diplomatiques contre le Mali. Dans sa logique de resserrer l’étau contre les autorités de la transition malienne, la CEDEAO a invité l’ONU et l’Union Africaine a fait siennes ses sanctions.

Suite à cet appel, une résolution contre le Mali a donc été proposée par la France au Conseil de Sécurité de l’ONU, mais la démarche, bien qu’elle a bénéficié du soutien des Etats-Unis, a été bloquée par les vétos de la Chine et de la Russie. Malheureusement, dira-t-on, les jours passent et se ressemblent pour le Mali. Après l’ONU, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a elle aussi, tenu une assise sur la situation malienne.

D’après les informations rapportées par nos confrères d’Africa Intelligence, les débats ont été vifs, l’Algérie étant, tout comme l’Egypte, contre l’endossement des sanctions ouest-africaines par le CPS. « Les deux pays d’Afrique du Nord étaient favorables à une formule écrite actant que le CPS avait « pris note » des décisions de la Cedeao, mais sans pour autant l’appuyer ».

« Cependant, le Ghana, tout comme le Nigeria et le Sénégal (le quatrième membre de la Cedeao du CPS, le Bénin, étant absent), a tenu bon lors des débats, remportant finalement l’adhésion d’une majorité des quinze membres », informe la source qui précise que le texte définitif des conclusions de la réunion du 14 janvier pouvait être encore amendé jusqu’à lundi soir par le secrétariat de l’institution.

Faut-il le rappeler, le Bénin qui n’a pas été présent lors de cette réunion du CPS de l’Union Africaine, avait honoré de sa présence à l’issue de la récente assise de la CEDEAO sur le Mali.