Le beau message de Mbappé à Messi pour ses 36 ans

Dans un post sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé a souhaité un bon anniversaire à Lionel Messi qui fête ce samedi ses 36 ans. La star du PSG a formulé des voeux de réussite à son ancien coéquipier, parti à l’Inter Miami en MLS.

Lionel Messi célèbre ce samedi 24 juin 2023 un évènement heureux. Le septuple Ballon d’Or fête ses 36 ans. L’occasion pour son ancien coéquipier au PSG, Kylian Mbappé, de lui rendre un nouvel hommage. En effet, dans un post sur ses réseaux sociaux, la star française a souhaité le meilleur à la Pulga dans la suite de sa carrière qui s’écrira désormais du côté de l’Inter Miami en MLS.

« Joyeux anniversaire légende. Je te souhaite la meilleure journée possible avec ta famille et tes amis, écrit-il en espagnol sur Instagram. Merci pour ces deux années passées ensemble à Paris, j’ai beaucoup appris de toi en tant que joueur, coéquipier, adversaire et homme. Rien que pour cela, je t’en suis reconnaissant. Bonne chance dans ta nouvelle aventure», a écrit Mbappé sur son compte Instagram.

Les deux anciens clubs en Europe de Messi, le Barça et le PSG, ont également rendu hommage au champion du monde. Sur les réseaux sociaux, Barcelone et Paris ont pris le temps de souhaiter un joyeux anniversaire à la Pulga avec une courte vidéo d’actions de classe du champion du monde argentin.

Arrivé libre au PSG à l’été 2021, après la fin de son contrat avec le Barça, Lionel Messi aura connu deux saisons mitigées dans le club de la capitale française. Echoué à remporter la Ligue des champions avec les Rouge & Bleu, le septuple Ballon d’Or a quitté le club parisien sous les sifflets du Parc des Princes lors du dernier match face à Clermont. Son bilan avec l’équipe francilienne fait état de 32 buts et 35 passes décisives en 75 rencontres toutes compétitions confondues.

