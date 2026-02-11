Le Bayern Munich sans Nicolas Jackson pour la Coupe d’Allemagne face au RB Leipzig

Nicolas Jackson ne figure pas sur la feuille de match prévue ce mercredi 11 février à l’Allianz Arena pour la rencontre de Coupe d’Allemagne entre le Bayern Munich et le RB Leipzig. L’attaquant sénégalais a été l’élu pour rester en dehors du groupe, décision imposée par Vincent Kompany alors que l’effectif retrouve enfin sa pleine disponibilité.

Nicolas Jackson ne figure pas sur la feuille de match prévue ce mercredi 11 février à l’Allianz Arena pour la rencontre de Coupe d’Allemagne entre le Bayern Munich et le RB Leipzig. L’attaquant sénégalais a été l’élu pour rester en dehors du groupe, décision imposée par Vincent Kompany alors que l’effectif retrouve enfin sa pleine disponibilité.

Lors de la conférence de presse tenue mardi, l’entraîneur bavarois a expliqué qu’il s’agissait d’un choix délicat à effectuer. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, aucun joueur n’est absent pour blessure ou suspension, si bien que l’entraîneur a dû déterminer qui serait laissé en tribunes. Kompany a souligné le caractère positif d’avoir tous les éléments à disposition, tout en regrettant la situation du joueur écarté.

C’est finalement Nicolas Jackson qui a été mis de côté pour ce rendez-vous. Arrivé en prêt depuis Chelsea l’été dernier, l’international sénégalais évolue dans un contexte très compétitif et peine encore à s’imposer durablement sous le maillot bavarois, malgré des efforts répétés au fil des derniers mois et son éclat continental avec le Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des Nations.

Publicité

Conséquences sportives