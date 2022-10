Le Bayern Munich rend hommage à Franck Ribéry

Dans un court message posté sur ses réseaux sociaux, le Bayern Munich a rendu hommage à sa « légende » Franck Ribéry, qui a pris officiellement sa retraite ce vendredi.

Ce vendredi, Franck Ribéry a posté une vidéo retraçant son immense parcours et remerciant toutes les personnes qui l’ont soutenu au cours de sa carrière, pour annoncer sa retraite. Diminué par des blessures à répétition aux genoux, l’ancien international français s’éloigne donc des pelouses après une ultime expérience du côté de la Salernitana, en Italie. Club qu’il aura aidé à maintenir dans l’élite italienne la saison dernière. Mais c’est au Bayern Munich que le “Kaiser” a écrit sa légende

C’est donc sans surprise, que le club bavarois a rendu hommage à son ancien attaquant en partageant la vidéo postée par Ribéry lui-même, accompagné du petit message “Notre légende pour toujours”. Le président de club munichois, Uli Hoeneß, a de son côté déclaré: « Franck Ribéry est l’un des plus grands joueurs que le FC Bayern ait jamais eu. Les fans ont toujours aimé sa façon particulière de jouer au football sur le terrain. On a toujours pu voir à travers lui et son jeu qu’il se sentait chez lui au FC Bayern et à Munich. »

Pour rappel, Franck Ribéry a disputé douze saisons avec le Bayern Munich. Au cours de sa riche aventure avec les Bavarois, l’ancien international français a remporté 23 titres, dont neuf fois la Bundesliga et une Ligue des champions en 2013.