Le Barça prépare un hommage grandiose à Piqué pour son dernier match au Camp Nou

Gérard Piqué va disputer ce samedi soir (22h) face à Almeria en Liga, son dernier match au Camp Nou avant sa retraite sportive. Et le Barça va rendre un hommage grandiose à son défenseur central.

Le Barça veut faire les choses en grand pour le dernier match de Gerard Piqué au Camp Nou. Le défenseur central qui a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur, va disputer ce samedi le match contre Almeria, comptant pour la treizième journée de Liga.

Une rencontre importante pour les Blaugranas dans la course au titre. En cas de victoire, les Culés prendront provisoirement la première place au classement devant le Real Madrid qui se déplace au Rayo Vallecano, lundi.

Pour cette rencontre, le Barça va faire des adieux XXL à Gerard Piqué. Comme le rapporte Gerard Romero, une grande bâche sera déployée sur le terrain pour honorer Piqué avec le mot « sempr3 », signifiant « toujours » en catalan. Ses coéquipiers porteront un tee-shirt à son effigie lors de l’échauffement ainsi qu’un patch sur le maillot du match.

Une haie d’honneur lui sera consacré au début de la rencontre. Un clip spécial des apparitions les plus mémorables de Piqué pour le club sera joué sur le tableau d’affichage avant le coup d’envoi de la rencontre.

Avec le Barça, Gerard Piqué a gagné quatre Ligues des Champions, huit Liga, sept Coupes du Roi, six Supercoupes d’Espagne, trois Supercoupes d’Europe et trois Mondiaux des Clubs. International espagnol pendant plusieurs années, il a également remporté une Coupe du Monde et un Euro avec la Roja.

🚨 La despedida de Piqué :



💥 Lona sobre el césped del Spotify Camp Nou con el # de la jornada #Sempr3



👕Camisetas para el calentamiento con el nombre de Piqué + el #sempr3 en el pecho de la camiseta de partido



🥲 Vídeo en el marcador + Vuelta de honor AL FINAL @JijantesFC pic.twitter.com/a8VaVv8PKs — Gerard Romero (@gerardromero) November 5, 2022