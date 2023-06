LDN: la liste de l’Espagne pour le Final Four

Le sélectionneur de l’Espagne Luis de la Fuente a dévoilé ce vendredi sa liste de joueurs retenus pour le Final Four de la Ligue des Nations, qui débute mi-juin.

Après la phase de groupes disputée il y a déjà quelques mois, la Ligue des nations revient en juin prochain avec le Final Four. Pour l’occasion, l’Espagne affrontera l’Italie, le 15 juin prochain à Enschede (Pays-Bas), pour une place en finale de la compétition. En cas de victoire, la Roja se battra pour le titre contre la Croatie ou les Pays-Bas. Ce vendredi, à quelques semaines de ces échéances, le sélectionneur de la Roja Luis de la Fuente a communiqué sa liste de joueurs retenus pour l’occasion.

Un groupe de 23 éléments, parmi lesquels on retrouve le néo-naturalisé Robin Le Normand, qui avait le choix entre la France et l’Espagne. À noter également les présences de deux joueurs du Real Madrid, notamment Dani Carvajal et Marco Asensio. Annoncé chez les Merengue en prêt cet été, le buteur Joselu fait également partie de la liste. En revanche, les Catalans Pedri et Alejandro Balde sont eux absents pour cause de blessure.

Le groupe de l’Espagne

Gardiens : Unai Simon, Kepa Arrizabalaga, David Raya

Défenseurs : Dani Carvajal, Jesus Navas, Aymeric Laporte, David Garcia, Robin Le Normand, Jordi Alba, Juan Bernat

Milieux de terrain : Rodri, Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi, Sergio Canales

Attaquants : Alvaro Morata, Joselu, Rodrigo Moreno, Marco Asensio, Nico Williams, Dani Olmo, Yeremy Pino

📊🗳️🇪🇸



Nᴜᴇsᴛʀᴏ sᴇʟᴇᴄᴄɪᴏɴᴀᴅᴏʀ ʜᴀ ᴠᴏᴛᴀᴅᴏ ʏ ᴇʟ ʀᴇᴄᴜᴇɴᴛᴏ ʜᴀ ǫᴜᴇᴅᴀᴅᴏ ᴅᴇ ʟᴀ sɪɢᴜɪᴇɴᴛᴇ ᴍᴀɴᴇʀᴀ:



🥳¡𝙈𝘼𝙔𝙊𝙍𝙄́𝘼 𝘼𝘽𝙎𝙊𝙇𝙐𝙏𝘼 𝙋𝘼𝙍𝘼 𝙉𝙐𝙀𝙎𝙏𝙍𝘼 @SEFutbol!



➡️ Estos son los elegidos para disputar la #NationsLeague.#VamosEspaña pic.twitter.com/OuSf8TY8pN — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 2, 2023

