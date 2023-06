LDN: la Croatie écarte les Pays Bas et se hisse en finale

-Publicité-

Le Final Four de la Ligue des nations débutait ce mercredi soir, avec la première affiche des demi-finales qui opposait les Pays Bas, à domicile, à la Croatie. Dans une rencontre qui a pris du temps à s’emballer, les croates ont pris le meilleur sur les néerlandais (4-2) après prolongation. Les coéquipiers de Luka Modric affronteront l’Espagne ou l’Italie en finale.

Très prudentes en début de rencontre, les deux équipes s’observaient sans prendre de risques. La première demi-heure du match était donc sans véritable occasion, jusqu’à ce que les Pays bas décident de passer l’accélérateur. Après une splendide action collective, Donyell Malen ajustait parfaitement Dominik Livakovic d’un tir croisé (1-0, 34e). La pause survenait sur cette courte différence.

Au retour des vestiaires, la Croatie ne mettait pas longtemps à refaire son retard. Sur un pénalty obtenu après une faute de Cody Gakpo sur Luka Modric, Kramaric ne tremblait pas face à Justin Bijlow et égalisait pour les siens (1-1, 55e). Une quinzaine de minutes après ce but, les Vatreni prenaient pour la première fois l’avantage dans ce match. Sur un centre à mi-hauteur de Luka Ivanusec, Mario Pasalic reprenait le ballon de volée et trompait la vigilance de Bijlow (1-2, 73e).

On se dirigeait alors vers cette courte victoire des croates, mais les néerlandais revenaient in-extremis dans la partie. Dans les dernières secondes du temps additionnel, Noa Lang arrachait la prolongation d’une reprise de volée après un cafouillage dans la surface de réparation (2-2, 90e+6). Mais la Croatie se montrera plus fort lors de cette prolongation, inscrivant deux autres buts par l’intermédiaire Bruno Petkovic (2-3, 98e) et Luka Modric qui tuait tout suspens a la 118e (2-4).

La Croatie se qualifie donc pour la finale de la Ligue des Nations, qui aura lieu dimanche prochain. De son côté, les Pays-Bas joueront la petite finale ce même jour pour la troisième place. Les deux nations connaîtront leurs adversaires respectifs ce jeudi après la seconde demi-finale entre l’Espagne et l’Italie.

