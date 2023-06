LDN – Demi-finales: les compos officielles de Pays-Bas – Croatie

-Publicité-

Découvrez les compos officielles du choc entre les Pays-Bas et la Croatie ce mercredi soir, à l’occasion de la première affiche des demi-finales de la Ligue des nations.

Les Pays-Bas et la Croatie s’affrontent ce mercredi au stade De Kuip de Rotterdam dans le cadre des demi-finales du Final Four de la Ligue des Nations. Cette rencontre prestigieuse oppose deux équipes déterminées à se qualifier pour la finale et à succéder à l’équipe de France, championne en titre de la compétition. Le spectacle devrait donc être au rendez-vous.

Pour ce duel, le sélectionneur de l’équipe locale Ronald Koeman a opté pour le 4-3-3. Patron de cette sélection, Virgil van Dijk est logiquement aligné en défense aux côtés de Lutsharel Geertruida, Nathan Aké et Denzel Dumfries. Le milieu de terrain est composé de Frenkie de Jong, Mats Wieffer et Teun Koopmeiners. En attaque, Donyell Malen, Cody Gakpo et Xavi Simons se chargeront de faire sauter le verrou croatre.

- Publicité-

En face, le coach de la Croatie Zlatko Dalic aligne son traditionnel 4-3-3. Les cages seront défendues par Dominik Livakovic. Vida est aligné en défense centrale avec Josip Sutalo alors qu’Ivan Perisic tiendra le couloir gauche. Indispensables depuis plusieurs années, Luka Modric, Mateo Kovacic et Marcelo Brozovic sont alignés au milieu de terrain. La ligne offensive sera quant à elle, composée de Mario Pasalic, Andrej Kramaric et Luka Ivanusec.

Les compos officielles

Pays-Bas : Bijlow – Dumfries, Van Dijk, Geertruida, Aké – Koopmeiners, Wieffer, De Jong – Malen, Gakpo, Xavi Simons.

Croatie : Livakovic – Juranovic, Sutalo, Vida, Perisic- Modric, Brozovic, Kovacic – Pasalic, Kramaric, Ivanusec.

Articles similaires