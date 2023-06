LDN – Demi-finales: les compos officielles de Espagne-Italie

-Publicité-

Découvrez les compositions officielles du choc entre l’Espagne et l’Italie, ce jeudi soir, comptant pour la deuxième affiche des demi-finales de la Ligue des nations.

Au lendemain de l’affiche entre les Pays-Bas et la Croatie, la seconde demi-finale du Final Four de la Ligue des Nations met aux prises l’Espagne à l’Italie. Pour atteindre le dernier carré de la compétition, la Roja de Luis de la Fuente a terminé à la première place du groupe 2 de la Ligue A, avec un point d’avance sur le Portugal. En face, la Squadra Azzurra a terminé en tête du groupe 3 de la Ligue A et une longueur d’avance sur la Hongrie. Un choc qui s’annonce donc très indécis. Le vainqueur affrontera la Croatie en finale.

Pour ce choc, Luis de la Fuente aligne son équipe en 4-2-3-1. Le Normand, convoqué pour la première fois avec la Roja, est titulaire en défense centrale, accompagné par Laporte. Les expérimentés Alba et Jesus Navas sont alignés en latéraux. Au milieu, Rodri est titularisé tout comme Gavi qui jouera en dix en soutien de Morata. De son côté, Roberto Mancini met en place un 5-3-2, avec Donnarumma dans les buts. Les récents finalistes de la Ligue des champions, Barella et Acerbi sont également titulaires.

- Publicité-

Les compos officielles

Espagne : U.Simon – Alba ©, Laporte, Le Normand, J.Navas – Merino, Rodri – Pino, Gavi, Rodrigo – Morata.

Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci ©, Toloi, Spinazzola – Barella, Jorginho, Frattesi – Zaniolo, Immobile.

Articles similaires