LdC: Valverde et Giroud dans l’équipe type de la 6è journée

L’UEFA a dévoilé ce jeudi, l’équipe type de la sixième et dernière journée de groupes de la Ligue de champions. On y retrouve notamment le milieu du Real Madrid, Federico Valverde, et l’attaquant du Milan AC, Olivier Giroud.

La phase de groupe de l’édition 2022/2023 de la Ligue des champions a pris fin ce mercredi, avec les derniers matchs de la sixième et dernière journée. Si certaines équipes ont assuré la qualification à l’image de l’AC Milan (4-0 vs Salzbourg), d’autres ont totalement sombré, comme l’Atletico de Madrid ou encore Marseille qui sont éliminés de toutes compétitions européennes. Ce jeudi, l’UEFA a dévoilé son équipe type de cette ultime levée de groupes de la C1.

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Monchengladbach - : - VfB Stuttgart Serie A 2022-2023 Journée 13 Udinese - : - LEC Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 TRO - : - AUX La Liga 2022-2023 Journée 13 GIR - : - Athletic Club La Liga 2022-2023 Journée 13 Getafe - : - Cadiz Serie A 2022-2023 Journée 13 Empoli - : - Sassuolo Serie A 2022-2023 Journée 13 Salernitana - : - CRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Hertha Berlin - : - Bayern Munich Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FC Augsburg - : - Eintracht Frankfurt Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 1899 Hoffenheim - : - RB Leipzig Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FSV Mainz 05 - : - VfL Wolfsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Dortmund - : - VfL BOCHUM Premier League 2022-2023 Journée 15 WOL - : - BRI Premier League 2022-2023 Journée 15 NOT - : - BRE Premier League 2022-2023 Journée 15 MAC - : - FUL Premier League 2022-2023 Journée 15 LEE - : - BOU La Liga 2022-2023 Journée 13 VAL - : - Elche Premier League 2022-2023 Journée 15 EVE - : - LEI La Liga 2022-2023 Journée 13 Celta Vigo - : - Osasuna Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 WER - : - SCH < >

Une formation composée en 3-4-3, avec Thibaut Courtois dans les buts. Le gardien belge a été particulièrement solide lors de la victoire du Real Madrid contre le Celtic Glasgow (5-1), arrêtant même un penalty. En défense de cet onze type, on retrouve Grimaldo (Benfica), Pavard (Bayern Munich) et Van Dijk (Liverpool). Au milieu de terrain, on retrouve un autre joueur madrilène, Fede Valverde, buteur et passeur décisif contre le Celtic. Il est accompagné par Christopher Nkunku (Leipzig), Kudus (Ajax) et Ferran Torres (FC Barcelone).

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive contre Salzbourg, Olivier Giroud a conduit le Milan AC en huitièmes de finale de la Ligue des champions. C’est donc logiquement qu’il est aligné à la pointe de l’attaque de ce classement type. Déjà vainqueur du “but de la semaine”, Kylian Mbappé figure aussi parmi les onze meilleurs joueurs de la semaine en C1. La jeune pépite de Manchester City, Alvarez, complète la liste.

Le onze type de la 6è journée de la Ligue des champions