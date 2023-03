LDC: « …une UEFA sans tête », le président de Naples tacle le tirage des quarts

Dans des propos relayés par Tuttosport ce vendredi, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a sévèrement critiqué l’UEFA à cause du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, qui lui a réservé un club italien l’AC Milan.

Irrésistible aussi bien sur le plan national que sur le plan continental, le Napoli s’est défait de l’Eintracht Francfort, pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, une première dans l’histoire du club italien. Lors de ce second tour à élimination directe de la C1, les Partenopei affronteront un autre club italien, le Milan AC. Ce qui n’est pas du tout du goût du président de Naples Aurelio De Laurentiis. Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, le dirigeant a sévèrement taclé l’UEFA ce vendredi, en marge de l’Assemblée générale de la Serie A.

« Ce sont les problèmes d’une UEFA sans tête, car imaginez si nous avions aussi eu un quatrième match en Coupe d’Italie, cela aurait été ridicule. Comme c’est ridicule de jouer trois fois contre la même équipe« , lâche t-il dans des propos relayés par Tuttosport. Naples accueillera effectivement les Rossoneri ce dimanche en championnat, avant de se rendre à San Siro le 12 avril puis de les recevoir de nouveau, la semaine suivante en quarts de finale de la Ligue des champions.

« Si l’on joue une compétition européenne, on veut se mesurer aux meilleures équipes européennes. Ainsi, l’AC Milan aurait voulu jouer contre une autre équipe européenne, Naples aurait voulu jouer contre une autre équipe européenne« , poursuit-il. Le président de Naples n’est pas encore au bout de ses peines, puisque son club pourrait retrouver une autre équipe italienne, l’Inter Milan, en demi-finale. « Malheureusement, tant que nous ne changerons pas l’UEFA, nous serons tous esclaves d’un ministère du football et non d’une association de véritables sociétés de football« , conclut De Laurentiis.