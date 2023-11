LDC: un supporter parisien gravement blessé avant Milan AC-PSG

-Publicité-

Selon plusieurs médias italiens, relayés par RMC Sport, un supporteur parisien a été gravement blessé par des ultras du Milan AC, en marge de la rencontre de la Ligue des champions entre le PSG et les Rossoneri en Italie.

Lundi soir, à la veille du match de Ligue des champions entre le PSG et l’AC Milan à San Siro, des supporters du PSG ont été attaqués dans les rues de Milan. Des ultras du club italien ont fait une descente dans le quartier de « Navigli » où se retrouvent les supporteurs parisiens. Malgré une ambiance paisible sans chants ni provocation, une cinquantaine d’ultras milanais casqués et armés de battes, de matraques, de feux de bengales et de mortiers sont apparues pour provoquer des troubles.

Du même Pays:

Durant l’attaque, un supporteur parisien âgé de 34 ans a été gravement blessé suite à des coups de couteaux aux jambes. Ses jours ne seraient pas en danger, indiquent le Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport et Sky Sport Italia. Deux autres partisans auraient subi des contusions et des blessures au visage, tandis que d’autres auraient nécessité l’intervention d’ambulances à leur hôtel. De plus, deux agents de police ont été blessés, l’un suite à la réception d’un projectile, et l’autre après avoir été la cible de coups de bâton assénés par un supporteur français, qui a été interpellé, selon les informations du Corriere della Sera.

Malgré ces événement, le match entre le Milan AC et le PSG devrait bien se tenir. Les deux équipes sont à la recherche de la victoire pour garder leur chance de qualification, même si la pression est plus du côté des pensionnaires du San Siro. La rencontre est prévue pour démarrer à 21h (GMT+1).