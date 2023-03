LDC: un quintuplé de Haaland envoie Man City en quarts, l’Inter aussi qualifié

Manchester City a humilié Leipzig (7-0) ce mardi soir, en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, grâce notamment à un quintuplé d’Erling Haaland. Les Mancuniens se qualifient pour les quarts de finale de la compétition, tout comme l’Inter Milan qui a décroché son ticket après son nul (0-0) sur la pelouse de Porto.

Après son nul concédé en Allemagne (1-1) il y a trois semaines, Manchester City devait élever son niveau ce mardi soir contre Leipzig pour tenter de se hisser en quarts de finale de la Ligue des champions. Et le champion d’Angleterre n’aura jamais douté dans ce match, mettant le pied sur le ballon dès l’entame de la partie. Les Mancuniens se procuraient quelques occasions dans les 15 premières minutes, mais manquaient d’efficacité. C’est finalement l’arbitrage qui va faire basculer la première mi-temps de ce duel.

A la 22è minute de jeu, l’arbitre de la partie accordait un penalty très litigieux à Manchester City, après intervention de la VAR. Erling Haaland ne se faisait pas prier et ouvrait le score. Dans la foulée, le Norvégien profitait d’une frappe de Kevin de Bruyne -repoussée par le montant- pour s’offrir le doublé (2-0, 24è). Derrière Leipzig tentait de relever la tête, mais Werner était fauché par un tacle incontrôlé d’Ederson hors de sa surface. L’arbitre décidait pourtant de ne pas exclure le portier mancunien et infligeait même un carton jaune à Werner pour contestation.

Haaland en feu, l’Inter aussi qualifié

Sonné, Leipzig n’était logiquement plus dans le match et Erling Haaland en profitait pour s’offrir le triplé après un cafouillage dans la surface allemande (3-0, 45e+2). Au retour des vestiaires, Manchester City achevait les visiteurs. Gündogan creusait un peu plus l’écart (49e, 4-0). Haaland s’y prenait à deux fois sur un corner mal dégagé (53e, 5-0), avant de s’offrir un quintuplé retentissant (58e, 6-0). Après ce but, le Cyborg quittait la pelouse de l’Etihad sous les applaudissements de ses supporters.

Kevin de Bruyne validait définitivement la qualification des siens en inscrivant un septième but en fin de match. Dans l’autre rencontre de la soirée, l’Inter Milan s’est rendu au Portugal pour affronter le FC Porto. Dans un duel fermé et beaucoup moins spectaculaire que celle entre City et Leipzig, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0). Les Portugais auraient pu l’emporter, mais ont touché par deux fois le montant adverse. L’Inter profite ainsi de sa victoire (1-0) lors de la manche aller pour décrocher également son ticket pour les quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles.