LDC: un arbitre français au sifflet du choc Bayern-Man City

- Publicité-

L’UEFA a désigné ce lundi l’arbitre français Clément Turpin pour diriger le choc entre le Bayern Munich et Manchester City, comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue des champions.

La Ligue des champions européenne revient cette semaine, pour les matchs des quarts de finale retour. Et évidemment, la deuxième manche entre le Bayern Munich et Manchester City est évidemment très attendue. La rencontre aura lieu mercredi à l’Allianz Arena et devrait nous offrir une nouvelle fois un spectacle époustouflant. A deux jours de ce duel, l’UEFA a dévoilé ce lundi le nom de l’arbitre qui officiera cette partie.

Il s’agit du français Clément Turpin. L’arbitre français, déjà très expérimenté sur la scène européenne, avait notamment sifflé la finale de la dernière Ligue des champions remportée par le Real Madrid face à Liverpool. Il sera assisté dans sa mission par Nicolas Danos et Benjamin Pages. Jérémie Pignard sera le quatrième arbitre, tandis que Jérôme Brisard et Willy Delajod seront chargés du VAR.

- Publicité-

Pour rappel, le Bayern Munich avait été lourdement battu par Manchester City (0-3) en Angleterre lors du match aller. Les Bavarois qui sont désormais dos au mur devront livrer une performance stratosphérique pour espérer renverser l’ogre mancunien. Si ce scénario semble plus qu’improbable, la Coupe aux grandes oreilles nous a déjà offert des retournements de situation incroyables par le passé.