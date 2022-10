LDC: Tidjani et Onana alignés d’entrée, les compos officielles de Inter-Viktoria Plzen

L’Inter Milan reçoit le Viktoria Plzen ce mercredi à partir de 17h45 (GMT+1) pour le compte de la 5è journée de Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Déjà éliminé de la Ligue des champions, le Viktoria Plzen se déplace ce mercredi soir à San Siro pour y affronter l’Inter Milan, dans le cadre de la cinquième journée. Dernier de la poule C avec zéro point, le club tchèque a cependant encore une chance de disputer, non pas la C1, mais l’Europa League. Et pour cela, il faudra faire un bon résultat face aux Italiens. Une mission dantesque mais pas impossible pour Plzen qui a déjà démontré qu’il sait marquer des buts contre de grosses équipes dont le Bayern lors de la défaite contre les Bavarois (2-4) en 4è journée.

Pour cette rencontre, l’entraineur Bilek mise sur un 3-4-2-1 avec notamment Bassey aux avant-postes, soutenu par Jirka et Vlkanova. Aligné d’entrée face au Bayern il y a deux semaines, le Béninois Mohamed Tidjani retrouve à nouveau son poste en défense centrale.

De son côté, l’Inter Milan joue sa qualification pour les huitièmes de finale. En course avec le Barça pour le second billet qualificatif, le premier étant déjà décroché par les Munichois, les Nerazzurri se qualifieront pour les phases à élimination directe en cas de victoire contre les Tchèques.

Pour remplir à bien cette mission, l’entraineur de l’Inter, Simone Inzaghi, a reconduit son 3-5-2 avec Skriniar, Acerbi et Bastoni en défense, et le duo Dumfries-Dimarco en piston. Le milieu de terrain est occupé par le trident Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, alors que Martinez et Dzeko sont alignés en attaque.

Les compositions officielles des deux équipes:

Inter Milan : Onana – Skriniar, Aberbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Dzeko, Martinez

Viktoria Plzen : Stanek – Hejda, Pernica, Tijani – Havel, Bucha, Kalvach, Mosquera – Jirka, Vlkanova – Bassey