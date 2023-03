LDC: Sébastien Haller attaque Guardiola à cause d’Haaland

L’attaquant de Dortmund, Sébastien Haller, a critiqué Pep Guardiola pour avoir sorti Erling Haaland lors de la rencontre entre Manchester City et Leipzig en Ligue des champions. Un choix fustigé par l’international ivoirien.

Irrésistible cette saison en Ligue des champions, Erling Haaland a encore frappé un gros coup. Contre Leipzig mardi dernier en huitième de finale retour, l’attaquant de Manchester City a signé un quintuplé lors de la victoire 7-0 des Cityzens.

Une démonstration de force du cyborg norvégien qui aurait pu faire d’avantage la fête dans le camp des allemands. Mais c’était sans compter sur son entraîneur Pep Guardiola qui a sorti son avant-centre avant la fin de la rencontre. Un choix du technicien espagnol exécuté sans brocher par le principal concerné.

Mais derrière, beaucoup ont critiqué cette décision du patron du banc des Skyblues. Au rang de ceux-ci, l’attaquant de Borussia Dortmund, Sébastien Haller. Dimanche soir, lors de l’émission Canal Football Club de Canal+, l’international ivoirien, convoqué avec les Éléphants pour les éliminatoires de la CAN 2023, a fait part de sa stupéfaction par rapport à ce choix :

« Pour moi, ce n’est pas possible. Il allait marquer l’histoire. Tu ne le sors pas aussi tôt dans le match. Je peux comprendre qu’il y a de la frustration de la part de Haaland. C’est le genre de choses pour lesquelles on vit et les supporters sont venus pour ça. C’est un peu dommage. »

Et pour étayer sa position, Haller cite en exemple sa propre expérience dans cette compétition, du temps où il évoluait sous les couleurs de l’Ajax. L’Éléphant ivoirien avait signé un quadruplé pour son 1er match en C1. Erik Ten Hag, son entraîneur d’alors, l’avait laissé sur le terrain jusqu’au bout. « Oui, parce qu’on avait une bonne relation lui et moi. C’était historique. Et en marquant le 4e, j’espérais ajouter un 5e ».