LDC: Sadio Mané sur le banc, les compos officielles de Bayern-Man City

Le Bayern Munich reçoit Manchester City ce mercredi soir en quart de finale retour de la Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées;

Le Bayern Munich joue ce mercredi soir sa survie en Ligue des champions. Les Bavarois affrontent Manchester City ce soir (20h GMT+1) à l’Allianz Arena. Un match comptant pour les quarts de finale retour. Maltraités à l’aller (3-0), les Munichois doivent réaliser « l’impossible » pour ne pas dire adieu à la compétition. De leur côté, les Cityzens n’ont plus qu’à conserver leur large avantage pour se rapprocher un peu plus de leur objectif.

Pour cette opposition, Thomas Tuchel a aligné un 4-2-3-1 avec Yann Sommer dans les cages et le quatuor Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Joao Cancelo en défense. Joshua Kimmich et Leon Goretzka composent l’entrejeu. En attaque, Kingsley Coman, Jamal Musiala et Leroy Sané sont chargés d’alimenter Eric-Maxim Choupo-Moting, seul en pointe.

Côté Manchester City, Pep Guardiola a opté pour un 3-2-4-1 avec Ederson comme dernier rempart. Devant, Manuel Akanji, Ruben Dias et Nathan Aké forment le rideau défensif. A un cran au dessus, on retrouve Rodri Hernandez et John Stones qui composent le double pivot défensif. Placé en pointe, Erling Braut Haaland est soutenu par Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan et Jack Grealish.L

Les compos officielles des deux équipes:

Compos Bayern : Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo – Kimmich, Goretzka – Sané, Musiala, Coman – Choupo-Moting

Compos Manchester City : Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Bernardo, Grealish, Haaland.