LdC: Robert Lewandowski se prononce sur l’élimination du FC Barcelone

Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo ce lundi, Robert Lewandowski a évoqué l’élimination du FC Barcelone dès la phase de groupes de la Ligue des champions.

Pour la deuxième saison consécutive, le FC Barcelone s’est fait éjecter de la Ligue des champions dès la phase de groupe. Le club blaugrana n’a gagné qu’un seul match sur cinq, face au Viktoria Plzen, pour un nul (face à l’Inter) et trois défaites (une face à l’Inter et deux face au Bayern). Un échec retentissant, malgré l’arrivée cet été du goleador Robert Lewandowski. Malgré des débuts époustouflants sous les couleurs catalanes, 18 buts en 17 matches, le polonais n’a pu éviter cette nouvelle désillusion pour son nouveau club en Europe.

Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, l’ancien attaquant du Bayern Munich et du Borussia Dortmund a toutefois relativisé cette contre-performance des Culés. « Le Barça devrait être en huitième », a-t-il lancé. Avant de reconnaître qu’« avant de venir à Barcelone, il était déjà conscient que la première saison pouvait être plus difficile qu’il ne devrait sûrement le faire. Nous sommes dans un processus de reconstruction qui prend du temps, il faut être plus patient ».

Avec l’élimination désormais actée en C1, le FC Barcelone va se concentrer sur les autres titres qu’il peut encore remporter cette saison. Les hommes de Xavi sont deuxièmes de Liga, à seulement un point du Real Madrid, et sont toujours en course pour remporter le championnat . Reversé en Ligue Europa, le Barça pourra également tenter d’aller soulever le trophée, même si la concurrence s’annonce rude avec les Manchester United, Arsenal ou encore la Roma. Il y a aussi la Coupe d’Espagne et la Supercoupe d’Espagne que disputeront les coéquipiers de Robert Lewandowski.