LDC: PSG-Bayern, Real Madrid-Liverpool, les affiches des huitièmes de finale

L’UEFA a procédé ce lundi à Nyon en Suisse au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un tirage qui a accouché de grandes retrouvailles et de beaux duels en perspective.

On s’attendait à ce que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions accouche de gros chocs, et on n’est pas déçu. Le tirage réalisé ce lundi à Nyon en Suisse a livré de belles affiches. Si le FC Bruges qui a hérité du Sporting Portugal semble être la rencontre la moins attrayante, les sept autres confrontations de cette première étape des phases à élimination directe sont toutes des duels de titans.

Tenant du titre, le Real Madrid retrouve sa victime de la finale de la saison dernière, Liverpool. Un adversaire craint par les Madrilènes qui considèrent les Reds comme l’équipe la plus dangereuse de cette compétition. Désormais plus le choix, les hommes de Carlo Ancelotti vont devoir se défaire une nouvelle fois du club de la Mersey pour continuer à rêver de conserver leur couronne.

Eternel favori, le Bayern Munich retrouve une nouvelle fois le PSG, relégué à la deuxième place lors des phases de groupe. Des retrouvailles entre les deux cadors européens qui se croiseront les crampons pour la troisième fois en trois ans à peine, après la finale de Champions League de 2020 qui avait tourné à l’avantage des Munichois (1-0) puis la double confrontation en quarts de finale la saison suivante qui avait été gagnée par les Parisiens (3-2 à Münich, 0-1 au Parc des Princes).

Dans les autres rencontres de ces huitièmes de finale, Manchester City va affronter le RB Leipzig, tandis que Tottenham, difficilement qualifié pour ce tour, se mesurera à l’AC Milan. Vainqueur de la dernière Europa League, l’Eintracht Francfort défiera de son côté Naples de Victor Osimhen. Troisième club allemand en lice, le Borussia Dortmund a hérité de Chelsea, alors que le FC Porto se frottera à l’Inter.

Pour rappel, les huitièmes de finale se joueront les 14-15-21-22 février pour l’aller et les 7-8-14-15 mars pour le retour. Les quarts de finale sont prévus les 11-12 et 18-19 avril, les demi-finales les 9-10 et 16-17 mai. La grande finale sera disputée le 10 juin 2023 à Istanbul.

Les affiches :

RB Leipzig – Manchester City

Club Bruges – Benfica

Liverpool – Real Madrid

AC Milan – Tottenham

Eintracht Francfort – Naples

Borussia Dortmund – Chelsea

Inter – Porto

PSG – Bayern Munich