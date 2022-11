LDC: Pepe et Joao Felix titulaires, les compos officielles de Porto-Atletico

Le FC Porto affronte l’Atletico Madrid ce mardi, dans le cadre de la sixième journée de Ligue des champions. Les compositions officielles des deux équipes sont tombées.

Le FC Porto reçoit l’Atletico Madrid ce mardi après-midi, à l’occasion de la sixième journée de Ligue des champions. Une rencontre à enjeu pour les deux formations en quête de victoire. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les Portugais visent la première place du groupe B. De leur côté, les Colchoneros, éliminés de cette C1, doivent prendre les trois points de cette opposition pour assurer leur qualification en Europa League.

Pour ce match, Sergio Conceicao et Diego Simeone, ont reconduit leur onze de la dernière journée. Malgré les absences de Lemar, Koke et Llorente, toujours blessés, le coach argentin peut compter sur les présences de Witsel et De Paul au milieu. Griezmann est associé en attaque à Joao Felix et Correa. Dans les rangs portugais, on retrouve le désormais classique 4-4-2. Pepe est toujours out, en revanche, devant, on retrouve l’habituel duo, Evanilson aux côtés de Taremi.

Les compositions officielles des deux d’équipe :

Porto : Diogo Costa – Pepe, Cardoso, Marcano (c), Zaidu – Otavio, Eustaquio, Grujic, Galeno – Taremi, Evanilson

Atlético : Oblak (c)- Savic, Gimenez, Reinildo – Molina, De Paul, Witsel, Saul – Correa, Griezmann, Joao Félix