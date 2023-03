LDC: «Nous avons envoyé le Barça en Europa League», Onana avant Inter-Benfica

Le gardien de but camerounais André Onana s’est prononcé sur les chances de son équipe d’atteindre le dernier carré de la Ligue des champions, alors que les Nerazzurri affrontent le Benfica en double confrontation, comptant pour les quarts de finale.

Qualifié pour le second tour, l’Inter Milan va croiser les crampons avec le Benfica Lisbonne, dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions. André Onana et les Nerazzurri se déplaceront au Portugal le 11 avril prochain pour y défier les Lisboètes, avant le match retour une semaine plus tard au Giuseppe Meazza.

Pour le gardien camerounais, nul besoin de s’affoler. « Il est impératif de jouer sans peur. Si la crainte s’insinue, il vaut mieux s’abstenir de pénétrer sur le terrain. Nous avons un mois ardu devant nous, cependant, nous nous entraînons chaque jour en vue de faire face à des matchs tels que ceux contre la Juventus et le Benfica. Je suis convaincu que si nous poursuivons nos efforts, ce mois sera rempli de satisfaction« , a confirmé le joueur de 26 ans à Sport Mediaset.

Onana sera un atout indispensable pour l’effectif de Simone Inzaghi, étant donné qu’il n’a encaissé que 23 buts en 28 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. « Cela sous-entend que notre défense est en excellente posture. Un gardien de but peut également économiser beaucoup, mais si vous ne marquez pas, cela n’a aucune valeur pour l’équipe. Lorsqu’on ne prend pas de buts, c ‘est un effort collectif, allant de l’entraîneur jusqu’à l’attaquant, en passant par tous les membres du banc. Nous sommes tous ici pour ériger l’Inter en un club de premier ordre, et pour moi, être le gardien de ce club de haut niveau est un immense honneur », a déclaré la star camerounaise.

« Nous méritons davantage de reconnaissance en Europe, car nous avons envoyé Barcelone en Ligue Europa et avons affronté un groupe complexe. Nous avons prouvé que nous étions une équipe solide. Peu importe ce qui se convient au prochain tour, nous affronterons le Benfica avec l ‘objectif de gagner. Je veux tout vaincre« , a conclu Onana, persuadé que son équipe mérite d’être estimée à sa juste valeur.

