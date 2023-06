LDC: « N’oubliez pas que j’ai 22 ans », Haaland répond aux critiques sur sa finale ratée

-Publicité-

Très peu en vue lors de la finale de la Ligue des champions, remportée par Manchester City (1-0) contre l’Inter Milan, Erling Haaland a reçu quelques critiques. Le norvégien a tenu à rappeler à ses détracteurs qu’il est encore jeune.

Après avoir soulevé les trophées de la Premier League et de la FA Cup sur la scène nationale, Manchester City a remporté ce samedi soir, la première Ligue des champions de leur histoire en battant l’Inter Milan en finale (1-0). Très attendu pour cet ultime match, Erling Haaland a livré une mauvaise prestation, provoquant de nouvelles critiques à son égard.

« Il marque tout le temps, ce soir, que nous a-t-il fait ? Franchement, il ne peut pas faire ça. L’occasion qu’il rate, il n’a pas le droit de la rater. Il y a plein de contrôles et de passes qu’il a ratées, ce n’est pas normal. Il aurait dû plier le match, il gagne son Ballon d’Or et on n’en parle plus. Je l’attendais dans un grand rendez-vous », a par exemple déclaré Samuel Zemour, journaliste et chroniqueur chez Footmercato.

Interrogé sur sa prestation par CBS Sport, le prodige norvégien a tenu à relativiser. «N’oubliez pas que j’ai 22 ans. Pensez tous à ce que vous faisiez à 22 ans. Dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pensé à cela. Cela montre que c’est possible pour un gars qui vient d’une petite ville de Norvège. Cela donne de l’espoir aux jeunes de ma ville. C’est incroyable.», a lâché l’ancien buteur du Borussia Dortmund, qui a préféré insister sur les trophées remportés par son équipe plus que sur sa mauvaise prestation. La joie domine sur la frustration pour Erling Braut Haaland.

Malgré son visage terne affiché en finale de la Ligue des champions, Erling Haaland est le favori ultime pour remporter le Ballon d’Or 2023. Son sacre lors de la cérémonie organisée par France Football, qui se tiendra le 30 octobre prochain, ne fait plus aucun doute pour certains.

