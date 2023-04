LDC-Naples: Victor Osimhen forfait pour le déplacement à Milan

A la veille du choc aller du quart de finale aller de la Ligue des champions entre Naples et le Milan AC, les napolitains ont dévoilé leur groupe de joueurs retenus pour l’occasion. Une liste sur laquelle ne figure pas l’attaquant nigérian Victor Osimhen.

C’est le choc cent pour cent Italiens de ces quarts de finale de la Ligue des champions. Le Napoli et le Milan AC s’affrontent en effet pour un ticket du dernier carré de la C1. Et pour la manche aller de cette double confrontation, les Napolitains se déplacent ce mercredi à San Siro. Une rencontre déjà décisive, à laquelle ne participera pas le meilleur buteur des Partenopei, Victor Osimhen.

En effet, à la veille de ce choc, l’actuel leader de Serie A a communiqué son groupe pour affronter les Rossoneri. Et il n’y a pas de trace de l’attaquant Nigérian. Osimhen est absent depuis trois semaines en raison d’une déchirure aux adducteurs. Bien qu’il soit sur la voie de la guérison, il n’a pas encore suffisamment récupéré et doit renoncer au match. L’ancien joueur du LOSC continue toutefois de s’entraîner individuellement et espère être disponible pour le match retour au stade Diego-Maradona la semaine prochaine.

C’est un coup dur pour le Napoli, qui doit faire sans son meilleur buteur (25 buts toutes compétition confondues), pour l’un des plus gros matchs de la saison.

Le groupe de Naples