LDC-Naples: Victor Osimhen annonce son retour contre l’AC Milan

Victime d’une blessure musculaire lors de la trêve internationale, Victor Osimhen pourrait revenir sur les terrains plus tôt que prévu. L’attaquant de Naples a annoncé qu’il sera de la double confrontation face au Milan AC en Ligue des champions.

Muet lors de la double confrontation face à la Guinée-Bissau (0-1, 1-0), lors de la troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023, Victor Osimhen s’est blessé à l’adducteur. Une vilaine blessure qui va éloigner l’attaquant nigérian des pelouses pendant au moins deux semaines, comme annoncé par le président de Naples.

Le joueur lui-même vient de confirmer l’information, révélant qu’il sera cependant présent pour les deux matchs de ce mois-ci contre le Milan AC en Ligue des champions.. « Ce n’est rien de grave, mais je veux prendre ces 10 à 12 jours pour me reposer et récupérer. J’espère être là, mais on m’a aussi dit et je suis convaincu que je serai sur le terrain contre Milan. », a déclaré Osimhen à TG5. Qualifiés pour les quarts de finale, les Partenopei défieront les Rossoneri le 12 avril à San Siro, avant le match retour au Stadio Diego Armando Maradona le 18 avril.

« Nous sommes tous heureux et faisons de notre mieux pour réaliser notre rêve. Nous sommes proches de l’objectif et avons hâte que ce rêve devienne réalité. Naples est extraordinaire, tellement passionnée. Je n’ai jamais reçu autant d’amour et j’ai hâte de fêter le titre avec eux dans le stade et dans la rue. », a ajouté Osimhen au sujet de la saison de Naples, qui occupe la première place de Série A, malgré sa lourde défaite (0-4) contre le Milan AC ce dimanche.