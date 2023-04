LDC-Naples: Luciano Spalletti furieux contre l’arbitrage après la défaite à Milan

L’entraîneur de Naples, Luciano Spalletti a poussé un coup de gueule contre l’arbitrage, après la défaite des siens sur la pelouse du Milan AC (0-1) mercredi soir, à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des champions.

Leader incontesté de la Serie A, Naples se déplaçait ce mercredi soir sur la pelouse du Milan AC, dans le choc cent pour cent Italien de ces quarts de finale de la Ligue des champions. En l’absence de son atout majeur, le Nigérian Victor Osimhen, forfait en raison d’une blessure musculaire, les Partenopei ont subi une défaite sur la plus courte des marges (0-1).

Après la rencontre, l’entraîneur des visiteurs Luciano Spalletti, qui a vu deux de ses joueurs (André-Frank Zambo Anguissa et Kim Min-jae) être suspendu, s’en est pris à l’arbitrage.

- Publicité-

«Nous sommes déçus de ne pas avoir Frank (Anguissa) au retour, parce que je pense que c’est injuste qu’il ne soit pas là. J’aurais certes dû le remplacer, mais je suis triste que ça se soit terminé ainsi (il a été exclu ndlr). Le carton jaune de Kim (Min-jae) pour un geste d’humeur, je ne comprends pas non plus”, a lancé Spalletti, avant de pointer du doigt l’arbitre István Kovács.

“Dans ce cas-là, pourquoi ne me parlez-vous pas du poteau de corner cassé par Leao ? Sinon on peut tout casser sur le terrain ? C’est un geste antisportif. Parlons de la gestion des cartons de l’arbitre… J’aurais aimé voir Krunic prendre un carton jaune, il a fait une faute pire que celle de Zielinski, qui à lui reçu le carton jaune. Mais ce sont des choses italiennes, je ne veux pas parler plus des arbitres, Rosetti était là, l’arbitre va l’évaluer», a-t-il ajouté.

Le mardi prochain, le Napoli recevra, dans son antre, le Milan AC pour la manche retour de cette double confrontation des quarts de finale de la Ligue des champions. L’actuel leader de la Série A devra tout donner pour renverser la situation et espérer poursuivre son aventure européenne. Et pour cela, il pourra compter sur le retour de son meilleur buteur, l’attaquant Nigérian Victor Osimhen.