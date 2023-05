LDC: Manchester City maltraite le Real Madrid et se hisse en finale

-Publicité-

Manchester a facilement dominé le Real Madrid (4-0), ce mercredi soir, en demi-finale retour de la Ligue des champions. Les hommes de Pep Guardiola se qualifient ainsi pour la finale de la compétition.

Manchester City a été beaucoup trop fort pour le Real Madrid ce mercredi soir. Après le match nul (1-1) au Santiago Bernabeu la semaine dernière, les Mancuniens recevaient les Madrilènes dans le cadre des demi-finales retour de la Ligue des champions. Et si on s’attendait à voir un choc, ça n’a pas été le cas. Les locaux ont marché sur leur adversaire du soir avec une victoire facile et maîtrisée sur le score de 4-0.

Ce match a été une démonstration pour les Cityzens à tous les niveaux. Tactique, technique, efficacité… tout y était face à des joueurs du Real Madrid désabusés qui ne pouvaient que subir. Dans la première mi-temps, les locaux avaient une possession de plus de 80 %. Une domination concrétisée par le doublé de Bernardo Silva (23e, 37e), qui lançait les siens vers la qualification. A la pause, la différence était faite et on voyait mal comment les hommes de Pep Guardiola pouvaient être mis en difficulté.

Au retour des vestiaires, Manchester City se mettait en mode gestion et concédait quelques occasions, rien d’alarmant tout de même. Ce sont même les Mancuniens qui vont trouver la faille à nouveau, après le CSC d’Eder Militao (3-0, 76e). En toute fin de rencontre, Julian Alvarez, sur une passe de Phil Foden, alourdissait le score pour les siens (4-0, 91e).

Une victoire avec la manière qui permet donc à Manchester City de disputer, le 10 juin prochain à Istanbul, la deuxième finale de son histoire en C1. Les Sky Blues affronteront l’Inter Milan pour le Graal. De son coté, le Real Madrid, tenant du titre, sort de cette compétition par la petite porte, pour ce qui était peut-être la dernière de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène.

