LDC: Manchester City confiant avant le déplacement à Madrid

En conférence de presse ce lundi, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, et son milieu de terrain Rodri, ont affiché la confiance des Cityzens avant la demi-finale aller de la Ligue des champions, prévue ce mardi (20h, GMT+1).

Ce mardi, Manchester CIty se déplace au Santiago Bernabeu, pour y affronter le Real Madrid, dans le cadre des demi-finales aller de la Ligue des champions. Lors de la dernière confrontation entre les deux équipes la saison dernière, les Cityzens ont été renversés dans les dernières minutes pour laisser filer leur ticket pour la finale. Malgré ce revers, le club mancunien ne craint pas la Casa Blanca et reste sur de sa force.

En conférence de presse d’avant match ce lundi, l’entraîneur Pep Guardiola a d’abord assuré que cette nouvelle confrontation n’était pas une revanche. « Nous ne sommes pas ici pour nous venger. Ce qui s’est passé, c’est du passé et c’est tout. On a fait ce qu’on pouvait. Il faut s’améliorer et faire un bon résultat ici pour avoir nos chances à Manchester« , a-t-il expliqué, relayé par Real France, avant de montrer sa confiance quant aux chances de son équipe de remporter la victoire sur la pelouse du Real: « Je ne sais pas. Bon, s’il y a une prolongation, c’est mieux de la jouer à la maison. Mais c’est une question de tirage au sort. Moi je crois que nous sommes capables de gagner à l’extérieur et même à Madrid« .

Également face aux médias, le milieu de terrain Rodri a indiqué que les joueurs Cityzens ont du respect pour le Real Madrid, mais pas de la peur. « Le football t’offre l’opportunité de travailler et prendre une revanche. On peut toujours apprendre des expériences passées. Cette année, on a été très bons et je pense que nous arrivons à ce match dans notre meilleure forme. On essaye d’apprendre et voir ce qu’on peut mieux faire« , a-t-il expliqué, avant d’ajouter: « On respecte beaucoup le Real, c’est le roi de cette compétition, mais on n’a peur de rien. Il reste un match retour et quoi qu’il doit se passer, ça ne se décidera pas demain« , a-t-il assuré. Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette nouvelle confrontation entre Manchester City et le Real Madrid promet du spectacle.

