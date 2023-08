LDC: Man City, PSG, Real Madrid, le tirage complet de la phase de groupes

Le tirage au sort des groupes de la Ligue des champions 2023-2024 a eu lieu ce jeudi soir à Monaco. Découvrez la composition des différentes poules et les chocs en perspective.

Un peu plus de deux mois et demi depuis la dernière finale où Manchester City a triomphé contre l’Inter Milan (1-0), la Ligue des champions est de retour. Le tirage de groupes de la compétition a eu lieu ce jeudi à Monaco. Le champion en titre Cityzen s’en tire plutôt bien, avec un groupe totalement à sa portée. Logés dans la poule G, les hommes de Pep Guardiola affronteront Leipzig, l’Étoile rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne.

Si dans l’ensemble, les poules sont plutôt équilibrées, le groupe A verra une grosse opposition entre le Bayern Munich et Manchester United. La bataille sera certainement rude entre ces deux équipes pour la première place. Copenhague et Galatasaray sont les autres sociétaires de cette poule A.

Le groupe F est celui dit de la mort avec notamment le PSG, le Milan AC, Dortmund et Newcastle. Si les Parisiens sont favoris pour la première place, ils devront se méfier de leurs adversaires qui ont chacun la capacité de passer au second tour.

Demi-finaliste la saison dernière, le Real Madrid hérite de son côté d’un groupe clément. Les Merengues sont accompagnés par le Napoli, Braga et l’Union Berlin, petit nouveau dans la compétition. Pour rappel, la phase de poules de cette édition de la Ligue des champions aura lieu du 19 septembre au 13 décembre 2023.

Le tirage complet

