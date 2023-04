LDC/Man City 3-0 Bayern: naufrage d’Upamecano, match retour…les réactions de Guardiola et Tuchel

Les entraîneurs Pep Guardiola et Thomas Tuchel ont réagi à la victoire de Manchester City face au Bayern Munich (3-0) ce mardi soir, en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Manchester City a sans doute fait un grand pas vers la qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Les Skyblues ont vaincu le Bayern Munich ce mardi, en quart de finale aller. Impressionnant dans un match qu’ils ont globalement dominé, les Anglais se sont imposés sur le score de 3-0. Des réalisations qui portent des marques de Rodri (27è), Bernardo Silva (70è) et Erling Haaland (76è).

Tuchel interpelle Upamecano

A la fin de la rencontre, les entraîneurs des deux équipes ont été interrogés par les journalistes. Récemment porté sur le banc bavarois, Thomas Tuchel a salué la prestation de ses poulains qui ont fait de leur mieux dans cette rencontre malgré le résultat final. Un score qu’il sera difficile à remonter le 19 avril prochain à l’Allianz Arena, a d’ailleurs reconnu le technicien allemand, un brin fataliste.

« On y croyait (à la qualification, ndlr) avant le match, et même pendant. Mais avec un 0-3… je ne vais pas abandonner maintenant, mais ce sera très difficile. C’est le foot, on va essayer« , a soufflé l’Allemand, assez pessimiste, devant les caméras de Canal +. Tuchel a également évoqué la prestation de son joueur Dayot Upamecano, auteur de plusieurs erreurs défensives.

«Il a fait un peu trop d‘erreurs aujourd’hui. Il y a eu quelques situations où il a manqué de concentration et où il a pris des décisions avec beaucoup de risques. Nous ne sommes pas en colère contre lui. Il est toujours jeune et fera encore des erreurs. Mais à City, c’est nécessaire de jouer sans erreur pour obtenir un résultat», a ajouté le coach munichois.

Pep Guardiola pense déjà au match retour

«C’était un match de Ligue des Champions avec deux grandes équipes en quarts de finale. Pendant environ une heure, ça a été un match très serré. Ils ont été meilleurs que nous par moment. On a marqué un but incroyable par Rodri mais on a jamais réussi à contrôler les joueurs surtout Musiala avec leur vitesse devant comme Coman, c’est très dur à contrôler», a de son côté confié l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola.

Le tacticien espagnol s’est ensuite attardé sur la deuxième période de cette rencontre qui aurait pu être bien différente. «En début de deuxième période, ils ont été meilleurs. Ils ont eu beaucoup d’occasions surtout sur coups de pied arrêtés avec de très bons tireurs», a déclaré Guardiola avant de conclure sur son équipe et le match retour qui s’annonce flamboyant entre ces deux formations:

«Après on a ajusté deux trois choses et en fin de rencontre dans les dernières minutes on a été meilleurs. On a marqué trois buts fantastiques, on a eu plus d’occasions. C’est un super résultat. Mais je connais un peu l’Allianz Arena, je connais Munich. Je sais qu’il faudra faire quelque chose de nouveau pour être meilleur, changer des choses pour se qualifier.»