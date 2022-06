LdC: l’UEFA explique pourquoi le but de Benzema a été refusé

Dans un entretien accordé à Marca ce mardi, des membres de l’UEFA ont expliqué pourquoi le but de Karim Benzema inscrit samedi lors de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool a été refusé pour hors jeu.

La Ligue des Champions édition 2021-2022 a pris fin ce samedi avec le sacre du Real Madrid. Les Merengues ont battu Liverpool en finale de la compétition sur le score de 1-0. Vinicius Jr a délivré les siens à l’heure de jeu. Mais avant cette réalisation, Karim Benzema avait inscrit un but juste avant la mi-temps, refusé pour un hors jeu qui a laissé toute la planète foot dubitative.

Pour le journal Marca, des membres de l’UEFA ont expliqué pourquoi cette réalisation de l’attaquant français a été refusée pour hors-jeu. Selon ces derniers, la remise du milieu des Reds Fabinho qui a conduit au but n’était pas intentionnelle.

« Le VAR et M.Turpin ont estimé que Fabinho s’était jeté pour défendre le ballon de Valverde mais sans l’intention de le jouer, seulement pour intercepter l’éventuelle passe de Valverde. C’est la nuance clé. On considère que la touche (et non la tentative de jouer le ballon) de Fabinho n’annule pas le hors-jeu de Benzema. Comme il n’y a aucune touche de Fabinho pour hors-jeu, l’action de « hors-jeu » commence à partir de la touche de Valverde. Et là, Benzema était déjà devant », détaille Marca ce mardi.

Un but refusé qui n’aura pas eu de conséquences négatives pour le Real Madrid. Puisque, grâce à un but de Vinicius, les Merengues ont soulevé la 14è Ligue des Champions de leur histoire, la cinquième pour Karim Benzema qui fonce tout droit vers le Ballon d’Or 2022.