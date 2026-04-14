LDC, Liverpool – PSG: les compos officielles
Découvrez les compos officielles de Liverpool – PSG, qui s’affrontent ce mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des champions.
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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Liverpool reçoit le PSG ce mardi (20h, GMT+1), lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Pour ce choc, les Reds seront privés d’Alisson, Leoni, Bradley, Endo et Bajcetic, tous blessés. En face, Fabian Ruiz et Ndjantou manquent à l’appel, bloqués à l’infirmerie.
Les compositions officielles des deux équipes:
Liverpool : Mamardachvili – Frimpong, Konaté, Van Dijk (c), Kerkez – Gravenberch – Mac Allister, Szoboszlai – Wirtz – Isak, Ekitike.
PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
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