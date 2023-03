LDC: Liverpool en quête de remontada, le programme de ce mercredi

Découvrez les rencontres au programme ce mercredi, comptant pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.

Une nouvelle fois encore, Liverpool est appelé à réécrire l’histoire. Les Reds affrontent le Real Madrid ce mercredi, en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Battus 5-2 à l’aller, les Merseysiders doivent renverser leurs adversaires au Santiago Bernabeu pour ne pas dire adieu à la compétition.

Un exploit déjà réalisé par les Anglais qui avaient renversé le FC Barcelone 4 à 0, après la défaite 3-0 au Camp Nou, en demi-finale, l’année de leur sixième et dernière victoire en C1, en 2019. Ou encore lors de leur mémorable finale 2005 contre l’AC Milan, quand ils avaient remonté trois buts pour s’imposer aux tirs au but (3-3, 3 t.a.b. à 2).

Mais avec quelle équipe, Liverpool va à nouveau rééditer cet exploit? Est-ce celle qui a récemment écrasé son grand rival, Manchester United, sur un score de 7-0, ou celle qui a subi une défaite contre Bournemouth (1-0), dernier du classement avant le match, ce week-end ? Bien que les Reds puissent compter sur leur meilleur buteur de cette saison 2022-2023, Mohamed Salah (8 buts), le Real Madrid, fort de ses certitudes et de ses 14 titres de Ligue des Champions, ainsi que de sa campagne incroyable de l’année dernière, où il a systématiquement renversé des situations compromises à chaque tour, est le favori incontesté.

Napoli pour une première

Dans le même temps, le Napoli a clairement pris l’avantage lors de son match à l’extérieur contre l’Eintracht Francfort (2-0). En effet, leader incontesté de la Serie A, avec 18 points d’avance sur l’Inter, Naples compte sur son meilleur buteur, Victor Osimhen (19 buts), qui a déjà marqué lors de la première confrontation, ainsi que sur son génial géorgien Khvicha “Kvaradona” Kvaratskhelia, qui a encore marqué samedi dernier contre l’Atalanta (2-0), pour enfin entrer dans le grand huit.

Même à l’époque de Diego Maradona, le Napoli n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale, étant notamment éliminé en 1991 par le Spartak Moscou aux tirs au but (0-0/0-0, 5 t.a.b. à 3). Ils ont également été stoppés à ce stade de la compétition en 2012, 2017 et 2020.

En revanche, l’histoire de l’Eintracht Francfort avec la Ligue des Champions remonte encore plus loin : le club n’a participé qu’une seule fois à la compétition, en 1960, année où il avait atteint la finale mais avait été surclassé par le Real Madrid de Ferenc Puskas (quadruplé) et Alfredo Di Stefano (triplé), qui avait remporté la victoire sur un score de 7-3. De plus, Francfort sera privé de ses supporters lors de ce déplacement, ces derniers ayant été interdits de stade par les autorités locales.

Le programme (21h, GMT+1)

Naples (ITA) – Eintracht Francfort (GER)

Real Madrid (ESP) – Liverpool (ENG)