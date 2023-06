LdC: Lionel Messi remporte le trophée du plus beau but de la saison

L’UEFA a dévoilé ce vendredi, le plus beau but lors de la dernière saison de la Ligue des champions. Et c’est une réalisation de l’ancien attaquant du PSG, Lionel Messi, qui a été plébiscité.

Malgré une dernière saison compliquée, et un départ agité cet été, Lionel Messi continue de remporter des trophées avec le PSG. Déjà élu récemment meilleur joueur étranger en Ligue 1, la Pulga vient d’être récompensé ce vendredi sur la scène européenne. En effet, le champion du monde argentin a remporté le trophée du plus beau but de l’année en Ligue des champions. C’est l’UEFA qui a annoncé la nouvelle via un message sur ses réseaux sociaux.

C’est son but face à Benfica en phase de poule de la compétition qui a été plébiscité. Ce soir-là, à Lisbonne, Lionel Messi a inscrit un but de toute beauté grâce à un magnifique mouvement collectif orchestré par son équipe, et à une passe parfaite de Neymar. Le maestro argentin a décoché une superbe frappe du pied gauche qui a terminé sa course dans la lucarne du gardien adverse. Ce moment a été inoubliable et a laissé une empreinte indélébile dans les esprits des fans.

🤩 Este gol de Messi ha sido elegido como el Gol de la Fase de Grupos… #UCL | #UCLGOTGS pic.twitter.com/YgNDKZ6sph — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) November 11, 2022

Pour rappel, Lionel Messi devrait très bientôt signer officiellement son contrat avec l’Inter Miami, avec son bail au PSG qui s’acheve ce vendredi 30 juin 2023. Il poursuivra donc sa carrière en MLS, ou il aura beaucoup moins de pression que lors de ses deux années passées à Paris.

