LdC: « L’Europe sait ce que cela signifie », la réaction du Real Madrid au choc contre Liverpool

Présent en Suisse pour le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueño, s’est exprimé sur la double confrontation à venir contre Liverpool.

On aura un remake de la dernière finale de la Ligue des champions en huitièmes de l’édition en cours. Procédé ce lundi à Nyon en Suisse, le tirage au sort du prochain tour de la C1 a offert une double confrontation entre le Real Madrid et Liverpool. Le dernier duel entre les deux équipes s’étaient soldé par une victoire (1-0) des Merengues, qui remportaient la quatorzième Coupes aux grandes oreilles de leur histoire.

Présent lors du tirage, Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, s’est exprimé sur cette nouvelle opposition qui fait déjà saliver toute l’Europe. « Ce sont deux équipes historiques, ce sera un match électrique et fascinant pour les fans. Nous essaierons de défendre notre statut de champions en sachant contre qui nous nous battons« , a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Real France, avant de montrer la sérénité de son équipe.

« La Coupe du monde conditionnera toute la saison. Nous verrons comment les joueurs reviennent. Espérons que nous pourrons arriver en pleine forme. C’est une équipe championne, avec un stade qui pousse beaucoup. Liverpool sera un adversaire très difficile, mais nous sommes le Real Madrid. Nous aurons le deuxième match chez nous, avec le soutien de nos supporters. Jouer le retour au Bernabéu, tout le monde en Europe sait ce que cela signifie« , a-t-il conclu.

Ce tirage a également accouché d’autres chocs, notamment celui entre le PSG et le Bayern Munich. Une opposition qui sera sans doute très suivie, les deux équipes étant des favoris naturels de la compétition depuis plusieurs années déjà. Pour rappel, les huitièmes de finale se joueront les 14-15-21-22 février pour l’aller et les 7-8-14-15 mars pour le retour. Les quarts de finale sont prévus les 11-12 et 18-19 avril, les demi-finales les 9-10 et 16-17 mai. La grande finale sera disputée le 10 juin 2023 à Istanbul.