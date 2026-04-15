LDC: les onze entrants de Bayern – Real Madrid

Le Bayern Munich reçoit le Real Madrid ce mercredi soir (20h, GMT+1) dans le cadre de la manche retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Les compos officielles des deux formations sont tombées.

Vainqueur (2-1) à l’aller, le Bayern Munich affronte le Real Madrid ce mercredi soir à l’Allianz Arena, dans le cadre de la phase retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Pour ce choc, Vincent Kompany sera privé d’Ulreich, Bischof et Karl, blessés. Côté madrilène, , Alvaro Arbeloa va devoir composer sans Courtois, Asencio et Rodrygo, à l’infirmerie, alors que Tchouaméni est suspendu.

La composition des deux équipes:

Bayern : Neuer (c) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Diaz – Kane.

Real : Lunin – Alexander-Arnold, Militão, Rüdiger, Mendy – Diaz, Valverde (c), Bellingham, Güler – Mbappé, Vinicius.