LDC: les onze entrants de Atlético – Barça

Le Barça défie l’Atlético Madrid ce mardi soir (20h, GMT+1) dans le cadre de la phase retour du quart de finale de la Ligue des champions. Sèchement battus à l’aller, les Blaugranas doivent remporter la partie par trois buts d’écart pour valider leur ticket pour les demi-finales. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.